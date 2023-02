Impresa del Parma che ferma la corsa della capolista Frosinone imponendosi al Benito Stirpe con il punteggio di 4-3 al termine di un match chiuso in 9 uomini per le espulsioni di Estevez e Camara. La squadra di Pecchia parte forte e dopo 21' è 2-0 (Vazquez e Ansaldi). I padroni di casa rispondono con Caso ma Zanimacchia al 35' fa 3-1. Nella ripresa Mulattieri e Moro riportano in parità il match ma ancora Vazquez segna il gol vittoria. Parma settimo a 37 punti

FROSINONE-PARMA 3-4

6' e 73' Vazquez (P), 21' Ansaldi (P), 25' Caso (F), 35' Zanimacchia (P), 48' Mulattieri (F), 71' Moro (F)



FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali; Rohden (61' Bidaoui), Mazzitelli, Boloca; R. Insigne (61' Baez), Mulattieri, Caso. All. Grosso

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Estevez; Zanimacchia, Juric, Bernabe, Man (59' Camara); Vazquez. All. Pecchia

Ammoniti: Cotali, Boloca

Espulso: Estevez, Camara

Una vera e propria impresa, per la qualità dell'avversario e per la doppia inferiorità subita durante la gara. Il Parma esce dal Benito Stirpe con tre punti d'oro al termine di un match vinto 4-3 sul Frosinone. Una gara divertente, intensa e ricca di colpi di scena. Pecchia schiera Vazquez nel ruolo di 'falso nueve' e l'italo-argentino risponde alla grande realizzando la rete del vantaggio dopo 6'. Il Frosinone fatica a entrare in partita e al 21' subisce il raddoppio per mano di Ansaldi. Sotto di due reti, la squadra di Ggrosso si squote e Caso accorcia le distanze. I laziali sembrano nuovamente in partita ma Zanimacchia spegne al 35' qualsiasi velleità di ritorno da parte del Frosinone. La strigliata negli spogliatoi da parte di Grosso ai suoi trova gli effetti sperati. Al 48' Mulattieri accorcia nuovamente le distanze. Al 55' Estevez viene espulso e per il Parma tutto si complica. I padroni di casa ne approfittano e dopo diversi tentativi raggiungono il pari al 71' con Moro. L'inerzia del match sembra essere tutta a favore della capolista che però non riesce a sferrare il colpo di grazia. Il Parma si riorganizza, ritrova coraggio e al 73' ancora Vazquez realizza la rete del nuovo vantaggio. La squadra di Pecchia serra le fila e prova a difendersi, compito ancora più arduo dall'86' quando Camara viene espulso. In 9, la squadra di Pecchia resiste a ogni assalto e porta a casa tre punti preziosissimi. Il Parma sale al settimo posto.