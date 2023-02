Grande prova di carattere del Pisa all'Arena Garibaldi. La squadra di D'Angelo batte il perugia in rimonta (con l'uomo in meno) 2-1. Dopo il rosso al 31' a Hermansson, gli ospiti passano con un rigore segnato da Casasola. Il Pisa reagisce e in 7' si riposta avanti grazie alle reti di Morutan e Marin. Al 76' parità numerica ristabilita con l'espulsione di Yeferson. Vince il Pisa che sale al 6° posto in classifica

PISA-PERUGIA 2-1

39' rig. Casasola (Pe), 51' Morutan (Pi), 58' Marin (Pi)

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Hermansson, Barba, Beruatto; Toure, Nagy, Marin; Morutan; Gliozzi, Moreo (42' Caracciolo). All. D'Angelo

PERUGIA (3-4-2-1): Gori; Sgarbi, Struna, Dell'Orco (14' Curado); Casasola, Bartolomei (58' Matos), Santoro, Yeferson; Kouan (58' Capezzi), Luperini; Di Carmine. All. Castori

Ammoniti: Beruatto, Marin, Casasola, Kouan, Toure, Bartolomei, Curado, Masucci

Espulso: Hermansson, Yeferson

Gara più complicata del previsto per il Pisa al cospetto di un Perugia mai domo e deciso a vendere cara la pelle per cercare di portare a casa punti preziosi per la salvezza. All'Arena Garibaldi gara in salita per i padroni di casa che al 31' restano in dieci per l'espulsione di Hermansson. Con la superiorità numerica il Perugia prende coraggio e vede all'orizzonte una grande occasione per fare il colpaccio. Prima della chiusura della prima frazione di gioco Casasola trasforma il calcio di rigore del vantaggio per il 'Grifone'. D'Angelo inserisce Caracciolo per dare maggiore peso all'attacco della sua squadra. il Pisa parte fortissimo nella ripresa e nonostante l'inferiorità numerica costringe il Perugia sulla difensiva. La qualità dei nerazzurri viene fuori e Morutan al 51' segna il gol del pareggio. Il Perugia accusa il colpo e non riesce a reagire. Il Pisa continua ad attaccare e dopo una manciata di minuti Marin trova la rete del vantaggio. La squadra di D'Angelo prova a gestire il risultato nel tentativo di non correre risci e l'epulsione di Yeferson nell'ultima parte di match facilita il compito ai toscani che portano a casa un successo preziosissimo che li ripropone al sesto posto in classifica.