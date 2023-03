Sfida delicata alla Unipol Arena tra Cagliari e Genoa. La squadra di Gilardino non riesce a rispondere al Frosinone e perde punti in classifica e ora si trova a -11 dalla capolista ed è incalzata dal Bari (ora a -1). Buona prestazione e buon punto per il Cagliari che sale al settimo posto solitario in classifica

LA CLASSIFICA