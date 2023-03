Successo importantissimo per le ambizioni playoff dell'Ascoli che con la vittoria del Braglia per 1-0 scavalca in classifica proprio il Modena e si porta al 10° posto a quota 36 a una sola lunghezza dal Parma ottavo. Match molto equilibrato e deciso da un guizzo di Mendes su assist di Giovane, entrambi entrati nella ripresa

