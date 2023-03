Gara piuttosto bloccata al Curi con Perugia e Como che chiudono il match sullo 0-0. Poche le occasioni da gol in un match dove la posta in palio per cercare di non essere risucchiati nella zona calda della classifica era alta. Un punto per parte che accontenta certamente di più gli ospiti che mantengono due lunghezze di vantaggio in classifica sui padroni di casa

