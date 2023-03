Sibilli salva il Pisa a 5 minuti dalla fine con un eurogol e consente agli uomini di D'Angelo di centrare il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Al Palermo non basta la rete di Di Mariano: i rosa, al quarto pareggio di fila, non vincono da un mese

Si apre con un pareggio la 28^ giornata di Serie B: è finita 1-1 la sfida tra Pisa e Palermo , con un risultato dal doppio sapore per le due formazioni. Amaro per gli ospiti, che fino al minuto 85 hanno assaporato la vittoria che manca ormai da un mese; più dolce, invece, per i padroni di casa che grazie ad un eurogol di Sibilli hanno centrato il quinto risultato utile consecutivo, rimediando a una prestazione tra luci e ombre.

Il racconto del match

Nei primi 45 minuti gioca meglio il Palermo, grazie all'ottimo lavoro a centrocampo, totalmente rivoluzionato rispetto al match di martedì contro la Ternana, con l'inserimento dal 1' di Verre e Saric. Il primo acuto arriva dopo 30 minuti. Da calcio d'angolo in favore del Pisa nasce un contropiede dei rosanero, Brunori serve Di Mariano che viene steso in area da Esteves: è rigore. Calcia Brunori, ma il suo tiro centrale viene respinto con i piedi da Nicolas. Il vantaggio del Palermo, però, arriva qualche minuto dopo: Verre serve in verticale Di Mariano che da posizione defilata insacca con uno scavetto. Dopo il gol subito, il Pisa deve stringere i denti perché i rosa sfiorano due volte il raddoppio, prima con Di Mariano e poi con Saric, ma in entrambi i casi le conclusioni si spengono a lato. Nella ripresa D'Angelo prova a scuotere i suoi con i cambi, ma la reazione non arriva. Per pareggiare i conti ci pensa Sibilli con il primo tiro in porta dei padroni di casa nel secondo tempo. È il minuto 85 quando l'attaccante del Pisa batte Pigliacelli dai 20 metri con un potente tiro sotto l'incrocio dei pali. La rete che fissa il risultato sull'1-1 e consente al Pisa di mantenere aperta la striscia di risultati utili.