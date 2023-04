La serata da dimenticare del portiere del Perugia Stefano Gori regala alla Reggina tre punti preziosi in chiave playoff. Padroni di casa avanti grazie a Di Serio che con il sinistro sorprende un non impeccabile Colombi. Molto peggio però fa dall'altra parte Gori che prima si fa battere da una punizione di Hernani calciata da oltre 35 metri e poi a inizio ripresa si trascina in porta un innocuo pallone calciato da Di Chiara. Nel finale la terza rete della Reggina firmata da Canotto