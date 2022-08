Preziosa vittoria del Brescia che ottiene un successo a Como dopo il pesante ko di Frosinone. La squadra di Clotet vince una gara in cui succede di tutto: dopo il blackout che spegne le luci del Sinigaglia per 10', il Brescia passa con Bertagnoli. L'arbitro prima concede e poi revoca un rigore al Como che va vicino al pari con un palo di Cerri. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, entra Fabregas e Kerrigan colpisce un altro palo, alla fine il Brescia s'impone per 1-0