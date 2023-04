Serie B

Finisce in parità la prima partita della 33^ giornata di B tra Modena e Parma al Braglia. Passo importante verso la salvezza per i canarini, mentre gli uomini di Pecchia restano in piena zona playoff: Attesa per il big match tra Cagliari e Frosinone capolista, ultime chance salvezza per il Benevento in casa contro la Reggina. La classifica di aggiornata di Serie B