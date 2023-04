Settimana tragica per la Reggina: dopo la penalizzazione di tre punti inflitta dal Tribunale Federale, gli amaranto perdono al Granillo contro il Brescia. Decisivi i gol della coppia Mangraviti-Rodriguez e le parate di Andrenacci nella ripresa, inutile per i padroni di casa il gol di Bouah e i cambi apportati da Inzaghi. Gli ospiti tornano a vincere in trasferta da settembre e scavalcano Perugia e Spal in classifica. La Reggina rischia ora l'aggancio all'ottavo posto

La cronaca del match

Il Brescia approccia meglio la partita e la sblocca già all'11', con il gol di Mangraviti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore è lesto ad approfittare dell'arrivo in area piccola di una palla calciata malamente da Jallow, la cui traiettoria trae però in inganno la difesa di casa e diventa un assist casuale. La reazione della Reggina tarda ad arrivare, Ayè sfiora il raddoppio in un paio di circostanze e Inzaghi prova così a correre ai ripari all'intervallo con gli ingressi di Canotto e Bouah per Liotti e Cionek. La mossa funziona e la pressione amaranto diventa più insistente, con Loiacono, Strelec ed Hernani vicini al pari. Al 72' un nuovo corner favorisce però le Rondinelle. Stavolta, su pennellata di Lobojko, la spizzata di Bisoli trova Rodriguez appostato sul secondo palo per il più semplice degli appoggi al volo. La bandierina offre anche speranza alla Reggina, che dopo quattro minuti riapre il match con una bella girata di prima di Bouah, pescato in area da Rivas. Nel finale, un miracolo di Andrenacci nega il pareggio a Pierozzi, poi espulso per una rissa finale insieme al bresciano Ndoj. Gli ospiti festeggiano un successo pesante per abbandonare al momento la zona retrocessione diretta e approdare in quella playout.