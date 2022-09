Si apre con la sfida della Unipol Domus la 4^ giornata del campionato di Serie B. Il Cagliari ospita il Modena. Liverani lascia in panchina Barreca, Luvumbo e Pavoletti e schiera Obert, Viola e Lapadula. Tesser si affida a Tremolada e Falcinelli a supporto di Diaw. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go anche in HD