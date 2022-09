Una gara in più e un primo posto in classifica in coabitazione con Ascoli e Genoa. E' questo quanto venuto fuori al termine della gara della Unipol Arena dopo il successo del Cagliari sul Modena. La squadra di Liverani domina ma spreca tanto. Rog segna la rete del vantaggio su assist di Nandez. Nella ripresa gli ospiti ci provano con Falcinelli e Azzi, il Cagliari continua a mancare palle gol ma vince ugualmente la sfida