La squadra di Eugenio Corini ritrova la vittoria dopo due ko consecutivi, per il Genoa è la prima sconfitta stagionale. Primo tempo equilibrato, giocato su ritmi alti da entrambe le formazioni: le occasioni migliori sono di Ekuban e Di Mariano. Nella ripresa i rosanero trovano subito il gol con Brunori (28^ rete nel 2022), i liguri cercano la via della rete ma senza successo. Nel finale annullato un gol alla squadra di Blessin per fuorigioco di Bani

