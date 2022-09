Seconda vittoria consecutiva in casa per la Spal che ha sconfitto per 2-0 il Venezia nell'ultimo match della quinta giornata. Di La Mantia e Finotto le reti ferraresi. La Spal con questi tre punti aggancia a quota 8 Genoa, Cittadella e Ascoli. Resta invece a 4 punti il Venezia che ha perso la sua prima partita in trasferta della stagione