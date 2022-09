Un gol di Bianchi, il terzo stagionale, in pieno recupero regala al Brescia la vittoria sul Benevento e il primato in classifica di serie B dopo l'anticipo della sesta giornata. Una partita molto equilibrata e con poche occasioni da gol. Per la squadra di Clotet si tratta del quinto successo in sei partite (unica sconfitta a Frosinone). Per il Benevento è la terza sconfitta, la prima in trasferta dopo quelle subite in casa con Cosenza e Cagliari

