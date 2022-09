Iannarilli para, Partipilo segna. Lucarelli e la Ternana sorridono e vincono il derby umbro contro il Perugia di Castori. Entrambe reduci da una vittoria (la Ternana col Parma e il Perugia con l'Ascoli), entrambe alla caccia di tre punti in una grande rivalità: vanno alla squadra di Lucarelli dopo un emozionante primo tempo, dove si concentrano gli eventi clou. Prima il rigore sbagliato, o per meglio dire parato, da Iannarilli. Casasola va giù in area, gita al Var e rigore per il Perugia, ma il destro non incrociato, e basso, di Di Carmine viene neutralizzato in due tempi da Iannarilli. Passano una ventina di minuti ed ecco il gol partita: punizione dai trenta metri dalla destra calciata col mancino in mezzo da Palumbo, nel secondo di recupero del primo tempo. Sul secondo palo sbuca Partipilo per la volée da tre punti. La Ternana infila dunque la seconda vittoria di fila e terza del suo campionato: 10 punti e zona playoff. È invece, momentaneamente, nella zona playout il Perugia, che resta a 4 punti.