Non è bastato il cambio in panchina al Como. Il Cosenza vince nell'anticipo della 7^ giornata del campionato di Serie B. Nel 3-1 del San Vito-Marulla D'Urso sblocca il risultato al 31'. I padroni di casa raddoppiano con Rigione al 37'. Al 41' sussulto del Como che accorcia con Vignali. Nella ripresa il Como resta in 10 per l'espulsione di Binks e il Cosenza chiude definitivamente la gara con Meroni e sale al 5° posto