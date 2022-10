Venezia-Frosinone 1-3: video, gol e highlights

Tante emozioni nell'anticipo del venerdì di B dove il Frosinone vince in rimonta sul campo del Venezia. Apre Cheryshev, poi pareggia Lucioni. Si decide tutto in un pazzo finale di partita: prima il rosso a Ceccaroni che lascia la squadra di Javorcic in dieci, poi il gol di Mulattieri del sorpasso. Nel recupero un clamoroso palo di Crnigoj e il definitivo 3-1 di Borrelli in contropiede. Grosso aggancia momentaneamente la vetta della classifica