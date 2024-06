Basta una rete di Gytkjaer nel primo tempo al Venezia per blindare la promozione. Dopo il pari dell'andata, e con la possibilità di conquistare il pass Serie A anche con un pareggio, la squadra di Vanoli vince in casa ed esulta. È ritorno nella massima serie due anni dopo l'ultima volta nel 2022. Proprio nel 2022 Gytkjaer era stato decisivo per Stroppa nella promozione del Monza, questa volta ha segnato contro il suo ex allenatore

