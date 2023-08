Anche l'allenatore del Bari intervistato nel pre-partita: "Quella finale playoff era andata male per noi, ma dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo. Sulla rosa e il mercato abbiamo fatto alcune valutazioni e quindi preso giocatori importanti quanto i precedenti. Il saluto di Cheddira? Quando lavori e condividi due anni è normale che ci sia affetto: lo ritroveremo sul campo. Dobbiamo lavorare: Diaw è appena arrivato, poco prima Sibilli e Menez. Brenno è giovane come Caprile: diamogli il tempo di ambientarsi, merita fiducia. Dobbiamo capire quale soluzione è la migliore per noi. Il mio primo campionato di B è servito per crescere: ora spero di dare continuità in questa stagione"