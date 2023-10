Prima vittoria casalinga stagionale per la Reggiana che supera 1-0 il Venezia e sale a 11 punti allontandosi dalla zona a rischio della classifica. Decisiva la rete di Gondo all'inizio della ripresa. Nel primo tempo il portiere della Reggiana Bardi aveva neutralizzato un calcio di rigore di Pohjanpalo. Per il Venezia, rimasto in dieci per l'espulsione di Zampano al 62', si tratta della seconda sconfitta in campionato. I lagunari restano al quarto posto della classifica con 18 punti