Una doppietta di Fabio Borini regala alla Sampdoria la prima vittoria interna della stagione contro il Cosenza e permette ai blucerchiati di allontanare la zona bassa della classifica raggiungendo quota 7. Il Cosenza resta a quinto posto con 14 punti. Per Borini si tratta della seconda doppietta italiana dopo quella in A in Roma-Inter nel febbraio 2012. Il primo gol è arrivato su rigore, il terzo stagionale, per un fallo subito da Verre