Non si ferma la corsa del Venezia che vince la terza partita consecutiva e si porta provvisoriamente a -2 dal Parma capolista. La squadra di Vanoli si porta in vantaggio al 25' con il rigore trasformato da Pohjanpalo, ma il Catanzaro trova il pari grazie al tiro violento di Ghion dal limite. Nel recupero del primo tempo Johnsen batte un non perfetto Fulignati e sancisce il definitivo 2-1. Nel finale rosso diretto per Bjarkason, entrato nella ripresa

