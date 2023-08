Con un gol di Tramoni su errore di Stankovic e una magia di Arena, il Pisa batte a Genova la Sampdoria regalando ad Aquilani un debutto da ricordare. Primi tre punti per i toscani visto il rinvio del match alla prima giornata contro il Lecco. Decisivo anche il portiere brasiliano Nicolas, autore di un paio di interventi prodigiosi su De Luca prima e Verre poi. Blucerchiati che cadono in casa dopo il successo esterno a Terni all'esordio in questo campionato