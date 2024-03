Il Venezia vince contro il Palermo un match che sa di piena lotta promozione in Serie A. La partita non ha deluso le aspettative: nel primo tempo ci sono state molte occasioni, con i rosanero che, passati in svantaggio, hanno cercato il gol fino alla fine. La squadra di Vanoli si è dimostrata più efficace sottoporta con Pohjanpalo che firma la doppietta e con Gytkjaer che chiude definitivamente la partita. Il Venezia si porta momentaneamente in seconda posizione

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SKY