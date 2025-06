Dopo due anni la Cremonese torna in Serie A compiendo una piccola impresa a La Spezia. La squadra di Stroppa, con un risultato solo a disposizione dopo lo 0-0 dell'andata, gioca una gara cinica, segna con De Luca, raddoppia con Collocolo e sembra chiuderla ancora con De Luca. Lo Spezia non molla e riapre la gara in 1': segnano Esposito e Vignali. Nel finale il Picco è una bolgia, rosso per Vignali e Nasti, ma il forcing dei padroni di casa con basta. La Cremonese va in Serie A

LA SERIE A 2025-26