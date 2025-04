Nell’anticipo del venerdì della 33esima di Serie B, il Bari ha la meglio nel finale sul Palermo. Al San Nicola match sbloccato già dopo 6 minuti con la rete di Maggiore che porta avanti la squadra di Longo. 12’ dopo è però il solito Pohjanpalo a riportare il risultato in parità: per il finlandese è il nono gol in 9 partite col Palermo. Ma il Bari ritrova il vantaggio quasi allo scadere, grazie a un colpo di testa di Simic all’89’: baresi ora ottavi a 44 punti, a -1 proprio dal Palermo

LA CLASSIFICA