Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni dell'andata del playout

Stasera alle 20.30 allo stadio Ferraris di Genova si gioca la gara d’andata del playout che, dopo il ritorno di venerdì a Salerno, decreterà la quarta squadra retrocessa in Serie C. Nella Samp Evani schiera Coda e Sibilli in attacco, con Niang neanche convocato. Marino risponde con Simy davanti, favorito su Cerri. Le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana LA NUOVA SERIE B, TUTTE LE SQUADRE

Più di un mese dopo la chiusura del campionato, stasera si comincia finalmente con il playout di Serie B. Dopo lo 0-0 in casa della Juve Stabia e la retrocessione sul campo, la Sampdoria ha la possibilità di cambiare il finale della sua stagione e di restare in B. La penalizzazione del Brescia ha fatto guadagnare una posizione in classifica ai blucerchiati, che da quart’ultimi hanno ora la chance di sfidare la Salernitana nel playout. Il playout non è appunto più tra Frosinone e Salernitana: il -4 inflitto al Brescia ha portato i campani al 16esimo posto. La Salernitana ha quindi rispetto alla Samp il vantaggio del miglior posizionamento e può accontentarsi di due pareggi per restare in Serie B. Gara di andata stasera allo stadio Ferraris di Genova, calcio d’inizio alle 20.30, ritorno venerdì all’Arechi di Salerno.

Samp, Coda-Sibilli davanti: Niang non convocato Per l’andata del playout di B l'allenatore sampdoriano Alberico Evani si affida alla coppia d’attacco Coda-Sibilli. Nemmeno convocato Niang. Qualche problema anche per Borini e Abiuso, che potrebbero andare in panchina, così come il giovane Lorenzo Paratici, attaccante della Primavera e figlio dell’ex dirigente di Samp e Juve Fabio.In difesa dovrebbe giocare Veroli con Bereszynski in panchina. Indisponibili Tutino, Romagnoli, Altare e Beruatto. SAMPDORIA (3-5-2, la probabile formazione): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen, Ioannou; Coda, Sibilli. All. Evani