Per effetto della classifica al termine dell’ultima giornata di Serie B, a disputare il playout per non retrocedere in C, sarebbero stati Frosinone (16esimo) e Salernitana (17esima). La Sampdoria ha chiuso la stagione regolare al terz’ultimo posto, che significa retrocessione diretta in Serie C: i blucerchiati hanno terminato il loro campionato con lo 0-0 in trasferta contro la Juve Stabia, con 41 punti. Un risultato valso la prima retrocessione sul campo della loro storia