Un colpo di testa di Meulensteen e una rete di Curto nel finale di partita decidono l'andata del playout di Serie B. Vince la Samp, che gioca meglio davanti al proprio pubblico e crea di più della Salernitana. Oltre alla due reti, almeno un paio di grandi chance per Sibilli, sprecate. Nel finale rossi per Borini e Stojanovic. Ora il prossimo appuntamento è venerdì 20 per il ritorno a Salerno