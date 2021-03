Nuova avventura in panchina per Alessio Tacchinardi, che dopo oltre un anno di inattività è pronto a rimettersi in gioco. L'ex centrocampista della Juventus è infatti stato scelto dal Fano, club che milita nel girone B di Serie C, come nuovo allenatore. Tacchinardi prende il posto di Flavio Destro - padre dell'attaccante del Genoa, Mattia -, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico dopo la sconfitta 3-1 sul campo della Virtus Verona nella gara valida per la 32^ giornata di campionato. L'ex giocatore di Atalanta, Villarreal e Brescia avrà il compito di provare a salvare il Fano, che attualmente si trova in terzultima posizione in classifica a 6 punti dalla zona salvezza.