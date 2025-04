Coppa Italia di C al Rimini, 0-0 con Giana Erminio

Basta lo 0-0 casalingo contro la Giana Erminio al Rimini per vincere per la prima volta la Coppa Italia di serie C e conquistare così anche l'accesso ai playoff promozione. La squadra di Buscè soprattutto nel secondo tempo ha legittimato l'1-0 conquistato in trasferta grazie alla rete di Cioffi, il più pericoloso anche nel match di ritorno

RIMINI-GIANA ERMINIO 0-0

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Gorelli (73' Lepri), Bellodi; Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli (53' Conti), Longobardi (88' Falbo); Parigi (92' Gagliano), Cioffi (88' Malagrida). A disposizione: Vitali, Ferretti, Fiorini, Leonardi, Semeraro, Lombardi, De Vitis, Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

GIANA ERMINIO (4-2-3-1): Mangiapoco; Previtali (77' Pinto), Alborghetti, Scaringi, De Maria; Marotta, Nichetti (90' Avinci); Caferri, Lamesta (83' Renda), Tirelli (90' Ballabio); Stuckler (77' Capelli). A disposizione: Pirola, Buzzi, Ferri, Colombara, Pala, Ledonne, Bassanini, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella.

In una cornice stupenda di pubblico, con il “Romeo Neri” tutto esaurito (6.029 i biglietti venduti, con 177 tifosi ospiti) si è giocata la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Come nel match d'andata è stata una finale molto equilibrata. Decisivo nelle due partite il gol del riminese Cioffi nel primo incrocio a pochi minuti dalla fine. Lo stesso Cioffi, sempre nel finale del ritorno, prima di lasciare il campo, ha avuto la palla gol più importante per mettere la sua firma sulla vittoria dopo una traversa colpita poco prima. Non è servito però, ai romagnoli di Buscè è bastato l'acuto in trasferta per festeggiare la conquista, per la prima volta nella loro storia, del trofeo. Con quesot successo il Rimini accede anche ai playoff promozione a prescindere dal piazzamento finale che otterrà in campionato