La Lega Pro ha comunicato le date della post-season. I playoff cominceranno il 9 maggio per concludersi il 13 giugno, i playout invece si disputeranno il 15 e il 22 maggio. L’8, il 15 e il 22 dello stesso mese in programma le tre gare di Supercoppa

La Lega Pro ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2020/21 di Serie C. Ai playoff parteciperanno tutte le squadre dal secondo al decimo posto dei tre gironi, a cui si aggiungerà l'undicesima classificata del gruppo in cui è presente la migliore quarta, al posto della vincente della Coppa Italia di categoria che non si è disputata. La migliore quarta potrà saltare i primi due turni di playoff, mentre le altre quarte eviteranno soltanto il primo. In caso di parità al 90', accederà al turno successivo la squadra col piazzamento migliore in stagione regolare.

Il calendario dei Playoff

Playoff del girone in gara unica

1° turno : domenica 9 maggio

: domenica 9 maggio 2° turno: mercoledì 12 maggio

Playoff nazionale



1° turno (andata) : domenica 16 maggio

: domenica 16 maggio 1° turno (ritorno) : giovedì 20 maggio

: giovedì 20 maggio 2° turno (andata) : lunedì 24 maggio

: lunedì 24 maggio 2° turno (ritorno): venerdì 28 maggio

Final Four



Semifinali (andata) : martedì 1° giugno

: martedì 1° giugno Semifinali (ritorno) : sabato 5 giugno

: sabato 5 giugno Finale (andata) : mercoledì 9 giugno

: mercoledì 9 giugno Finale (ritorno): domenica 13 giugno

Il calendario dei playout



I playout saranno giocate dalle quattro squadre posizionate dal quintultimo al penultimo posto dei gironi A e B, mentre per il girone C dal quartultimo all'ultimo. Le gare saranno di andata e ritorno. In caso di parità si valuterà la differenza reti e il miglior piazzamento: chi perde va in Serie D. I playout non saranno disputati se il distacco tra penultima e terzultima per i gironi A e B o tra ultima e penultima nel girone C è superiore agli 8 punti.