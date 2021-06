Padova e Avellino battute, ma sono in semifinale

Saranno Alessandria, Albinoleffe, Padova e Avellino a giocarsi l’ultimo posto disponibile in Serie B. È questo il verdetto del pomeriggio, in cui si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff. Incredibile il Padova, salvato dalla rete di Ronaldo nel finale, dopo l’incredibile rimonta del Renate. Vittorie di misura che valgono la qualificazione per Alessandria e Albinoleffe, mentre non basta al Sudtirol che batte l’Avellino ma non elimina i campani.