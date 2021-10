Serie C su Sky: le partite live della 7^ giornata

Tra sabato 2 ottobre e lunedì 4 si gioca la settima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio

Serie C nuovamente protagonista in questo weekend. Tra sabato, domenica e lunedì si gioca infatti la settimana giornata di campionato 2021/2022, con Sky che trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno, match che sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Emozioni tutte da vivere insieme: sabato riflettori accesi su Grosseto-Cesena e Siena-Pistoiese; cinque le gare in programma domenica (in campo anche Bari e la Juve U23), mentre lunedì attenzioni rivolte alla sfida tra Catanzaro e Fidelis Andria.