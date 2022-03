Modena, vittoria e +6 in attesa della Reggiana

Il Modena allunga in vetta al girone B di Serie C. I gialloblù di Attilio Tesser passano per 3-0 sul campo della Vis Pesaro, salgono a quota 78 punti e vanno a +6 sulla Reggiana, attesa dal posticipo di lunedì nel derby di Cesena. La festa gialloblù è firmata da Minesso, Mosti e Scarsella, reti che chiudono la partita in 54 minuti. Non va oltre lo 0-0 a Teramo il Pescara, che allunga però in quarta posizione di un punto sulla Virtus Entella, sconfitta a Grosseto dalla rete di Nocciolini. Prosegue l'ascesa dell'Ancona-Matelica: una doppietta di Rolfini nel primo quarto d'ora piega la Carrarese e vale il sesto posto. Vincono le ultime quattro della classifica: oltre al Grosseto, sorridono la Pistoiese (2-1 sulla Fermana, ora quintultima a +1 sui toscani), l'Imolese che passa per 2-0 sul Montevarchi con le reti di Romano e Lombardi in un minuto e la Viterbese, vittoriosa per 2-0 a Pontedera con il rigore di Volpicelli e la rete di Polidori. Quattro reti e un punto a testa in Lucchese-Gubbio: padroni di casa avanti prima con Picchi e poi con Minali ma raggiunti da D'Amico e Malaccari per il 2-2 finale. Pareggio senza reti tra Olbia e Siena.