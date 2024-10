Riparte l'NBA per una nuova stagione che si preannuncia spettacolare, ovviamente da seguire live su Sky e NOW. Per l'occasione, la Serie C ha rivisitato i loghi di sei squadre, due per ogni girone, abbinandoli a quelli dei club di basket. Così l'Ascoli diventa come i Golden State Warriors e il lupo dei Minnesota Timberwolves si trasforma in quello dell'Avellino

Nella notte italiana riparte l’NBA con la gara tra Celtics e Knicks (diretta su Sky Sport NBA dalla 1.30 con commento in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna) che dà il via alla nuova stagione NBA. Per l'occasione, la Serie C ha voluto realizzare un contenuto social ad hoc, attraverso il quale alcuni dei 60 loghi dei club coinvolti nel campionato 2024/25 sono stati "rivisitati" , appunto, in chiave NBA . Gli accostamenti, tutti da gustare, risultano divertenti e immediati. E allora, l’Ascoli si trasforma nei Golden State Warriors; il lupo dei Minnesota Timberwolves diventa quello dell’Avellino; l’accostamento cromatico del Trento si mescola con quello dei Los Angeles Lakers…

La Serie C come l'NBA!

Sei squadre (rigorosamente due per girone), a rappresentare l'Italia, da nord a sud, immaginando la Serie C come un'enorme lega NBA: la magia dell'incontro tra due sport popolari come calcio e basket, mescolando il tutto con la giusta dose di originalità e creatività declinate in chiave social. E le sorprese potrebbero non essere finite qui: dalla caption inserita nel post social della Serie C NOW, infatti, viene lanciata una call to action attraverso cui i follower vengono coinvolti e invitati a scegliere ulteriori abbinamenti da realizzare.