Il primo pensiero dell'allenatore del Palermo, dopo la promozione in Serie B, è rivolto a sua moglie: "Ora ho bisogno di stare con lei per poter parlare delle nostre cose. Non mi ha fatto mai sentire solo, è stata importante per crescere i nostri figli. Voglio regalarle la purezza dell'amore che provo per lei"

PALERMO IN SERIE B: I BIG CHE HANNO FATTO LA STORIA