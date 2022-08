La prima giornata del campionato di Serie C slitta al 4 settembre. Lo ha annunciato con un comunicato la Lega Pro. Il cambio di data (il via era in programma il 28 agosto), è conseguente alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta della Figc di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, la cui mancata ammissione è stata temporaneamente sospesa in vista della camera di consiglio del 25 agosto. Rinviato invece a data da destinarsi il primo turno di Coppa Italia

Slitta ufficialmente al 4 settembre il via del campionato di Serie C, inizialmente previsto il 28 agosto. Lo annuncia la Lega Pro con un comunicato. "Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023". Il provvedimento preso, è conseguente alla decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, escluso dal campionato dopo il pronunciamento del Tar del Lazio, la cui mancata ammissione è stata temporaneamente sospesa in vista della camera di consiglio del 25 agosto.