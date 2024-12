Concluso il sorteggo in vista delle semifinali della Coppa Italia Serie C. Le squadre impegnate saranno da un lato la Giana Erminio, che affronterà Caldiero Terme e dall'altro il Trapani che si scontrerà con il Rimini. L'andata si giocherà il 22 gennaio mentre il ritorno il 12 febbraio. Giana Erminio e Trapani, le prime due squadre sorteggiate, guadagnano il diritto di giocare la partita di andata in casa. Infine, sorteggiato anche l’ordine della doppia sfida finale

Sono stati definiti gli abbinamenti delle Semifinali di Coppa Italia di Serie C dopo il sorteggio trasmesso in diretta su SkySport24 nello speciale di Area C, a cui prenderanno parte Caldiero Terme, Giana Erminio, Rimini e Trapani. Le semifinali di andata si giocheranno il 22 gennaio, mentre il ritorno è programmato per il 12 febbraio. Ad affrontarsi, saranno rispettivamente Caldiero Terme contro Giana Erminio da un lato e Trapani contro Rimini dall'altro. Inoltre, Giana Erminio e Trapani, essendo state le prime due squadre sorteggiate da Enrico Chiesa, ex calciatore che in Serie C ha indossato le maglie di Teramo, Chieti e Figline, guadagnano il diritto di disputare la partita di andata in casa. Infine, è stato sorteggiato anche l’ordine della doppia sfida finale, con i primi novanta minuti in casa della vincente di Giana Erminio-Caldiero Terme e con il ritorno che si terrà a Trapani o Rimini.