Serie C: pari Pescara e Avellino, vince il Messina

Il 2023 inizia con un pareggio per il Pescara. Nel primo turno dell'anno solare per il girone C di Serie C, la formazione abruzzese non è andata oltre il pari contro il Latina. Un risultato con tanti rimpianti per gli uomini di Alberto Colombo che, avanti 2-0, hanno subito la rimonta dei nerazzurri nella ripresa. Per il Pescara è la terza partita consecutiva senza vittorie. Striscia aperta di risultati utili, invece, per l'Avellino di Massimo Rastelli che, grazie al pari contro la Gelbison, ha centrato la settima partita consecutiva a punti. Digiuno spezzato, infine, per il Messina che dopo due mesi torna alla vittoria, battendo per 2-1 la Virtus Francavilla grazie ai gol di Balde e Fofana.