Episodio curioso durante la gara tra Piacenza e Lecco di Serie C. La partita è ferma sullo 0-0, quando l’allenatore del Lecco, quarto in classifica, manda a riscaldare l’attaccante Cristian Bunino, per provare a vincere il match dello stadio Garilli contro il Piacenza ultimo in classifica. Bunino -ex della Juventus Under 23. 2 gol in 32 presenze in Serie B con le maglie di Pescara e Livorno- è dunque a bordocampo con la pettorina quando -praticamente al momento di entrare in campo e quindi non potendo rientrare negli spogliatoi- si accorge di un’impellenza irrimandabile. È il minuto 76 e l’attaccante ferma momentaneamente il riscaldamento per appartarsi (per quanto possibile, in uno stadio) e fare pipì. Lì, a bordocampo, dietro una delle due porte, con oltre duemila spettatori intorno. Non è dato sapere in quanti lo abbiano visto, non risultano al momento video. Ma purtroppo per lui il gesto non sfugge a uno dei due guardalinee, che richiama l’arbitro. Espulsione diretta. Per pipì a bordocampo. “Lo stavo mettendo in campo -ha commentato a fine match l’allenatore del Lecco, Luciano Foschi- Questo è il regolamento, va applicato certo, anche se speravo nel buon senso. Un’ammonizione, perché Bunino non ha offeso nessuno e non è stato visto. Non penso nemmeno che Bunino sapesse che non poteva farlo”. Un’espulsione che sa anche di beffa, che la prossima giornata priverà per squalifica il Lecco del suo attaccante. Nel momento del bisogno.