In mattinata la brutta scoperta per la città e i tifosi: il murale dedicato a Pablito nei pressi dello stadio Menti di Vicenza è stato oltraggiato da un gruppo di ignoti

Non è stato un weekend facile per i i tifosi del Vicenza. Dopo la delusione per la mancata promozione in B ai danni dei rivali del Padova (e ora chiamati a giocarsi i playoff), nella mattinata di sabato i sostenitori si sono risvegliati con un'altra amara notizia: il murale di Paolo Rossi con la maglia 9, una delle leggende del club, piazzato proprio davanti allo stadio Menti, è stato oltraggiato da un gruppo di persone al momento ignote. La notizia del gesto deprecabile ai danni della città e dell'ex campione del mondo, morto dopo una malattia nel 2020, ha suscitato indignazione ed è diventata virale sui social. A commentarla anche l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rocco, che ha così commentato l'episodio: "Un gesto inqualificabile, che ferisce la memoria di un uomo che ha dato lustro a Vicenza e all'Italia intera. Paolo Rossi rappresenta valori di lealtà, passione e umiltà: oltraggiare la sua immagine è oltraggiare l'anima stessa della nostra città. Questa immagine causa uno sdegno profondo, auspico che simili atti non restino impuniti. Vicenza custodisce con orgoglio il ricordo di Pablito: nessuno lo potrà infangare!".