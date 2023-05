Playoff Serie C: calendario partite del 1° turno

Al via i playoff di Serie C per la stagione 2022/23, da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Giovedì 11 maggio inizia la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide del primo turno utili a definire gli accoppiamenti del secondo. Alle 20.30 saranno tre i match in diretta: Gianluca Di Marzio commenterà Padova-Pergolettese (Sky Sport 251 e NOW), Gubbio-Recanatese sarà affidata al commento di Federico Botti (Sky Sport 252 e NOW), mentre la telecronaca di A. Cerignola-Juve Stabia sarà di Manuel Favia (Sky Sport 253 e NOW).