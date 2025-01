Serie C, confermato il Var per playoff e playout

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha approvato anche per quest'anno l'utilizzo del Var per i playoff e per i playout. La tecnologia sarà presente anche nella doppia finale della Coppa Italia di C

Nei playoff e playout di Serie C ci sarà ancora il VAR. La conferma è arrivata oggi dal Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha, dunque, deciso di estendere anche per questa stagione l'utilizzo della tecnologia per i match della fase a eliminazione diretta - dopo la regular season - che decreteranno le ultime promosse in B e le retrocesse in D. Il VAR sarà a disposizione anche per la doppia finale di Coppa Italia, in programma il 25 marzo e l'8 aprile.