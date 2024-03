Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 marzo, la società rossoblu aveva comunicato ufficialmente la notizia di un deferimento per problematiche tecnico-informatiche nel generare la documentazione, con rischio di sanzioni, da parte del Tribunale Federale Nazionale. Lo stesso organo ha ufficializzato le seguenti sanzioni: 4 punti di penalizzazione in classifica (da scontare nella corrente stagione) e 4 mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, amministratore unico del club

4 punti di penalizzazione in classifica - da scontare nel corso della corrente stagione - per il Taranto : questa la sanzione ufficiale del Tribunale Federale Nazionale nei confronti della società rossoblù. Sanzionato, invece, con 4 mesi di inibizione l'amministratore unico Salvatore Alfonso . Nella tarda mattinata odierna, giovedì 7 marzo, il Taranto aveva comunicato, attraverso nota ufficiale , che era stato trattato dallo stesso Tribunale, un " deferimento derivato da problematiche tecnico-informatiche nel generare la documentazione, con rischio di sanzioni".

Arriva la nota ufficiale del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata sul sito della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Taranto FC 1927 Srl (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione l’amministratore unico del club Salvatore Alfonso". Ricordiamo che, fin dalla notifica di deferimento, la società Taranto comunicò di non aver "alcuna debitoria nei confronti di tesserati, degli Enti previdenziali e fiscali".