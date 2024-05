Serie C, il ritorno dei playoff e dei playout

Si prosegue con il ritorno del 2° turno dei playoff ma sono in programma anche le sfide del ritorno dei playout. In campo anche Cesena-Juve Stabia per la Supercoppa: tutte le gare della stagione live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff e della Supercoppa

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW , con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Oggi riprende la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide di ritorno del primo turno nazionale. Quattro le partite da vivere a partire dalle 20.30: Catania-Atalanta U23 su Sky Sport 254 e NOW; Benevento-Triestina su Sky Sport 255 e NOW; Casertana-Juventus Next Gen su Sky Sport 256 e NOW; Carrarese-Perugia su Sky Sport 257 e NOW. Alle 21 Vicenza-Taranto su Sky Sport 253 e NOW. Domenica in campo anche per le partite di ritorno dei Playout . Due i match alle 18: Novara-Fiorenzuola (Sky Sport 253 e NOW) e Vis Pesaro-Recanatese (Sky Sport 254 e NOW). Alle 20.30 altri due partite: Potenza-Monterosi Tuscia (Sky Sport 251 e NOW) e Monopoli-Virtus Francavilla (Sky Sport 252 e NOW). Domenica alle 17.45 in campo anche per la 3^ giornata di Supercoppa con Cesena-Juve Stabia su Sky Sport 251 e NOW.

OGGI 18 MAGGIO - RITORNO PLAYOFF

ore 20.30



Catania-Atalanta U23, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Calderoni

Benevento-Triestina, in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Walter Topan

Casertana-Juventus Next Gen, in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessio Colombo

Carrarese-Perugia, in diretta su Sky sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Matteo Viscardi

ore 21



Vicenza-Taranto, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Matteo Occhiuto



DOMENICA 19 MAGGIO – SUPERCOPPA E PLAYOUT



Ore 17.45



Cesena-Juve Stabia, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Scognamiglio

Ore 18



Novara-Fiorenzuola, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Gioele Anni

Vis Pesaro-Recanatese, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Fabretti

ore 20.30



Potenza-Monterosi Tuscia, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Distaso

Monopoli-Virtus Francavilla, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Consales