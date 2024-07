Il calendario di Serie C 2024/25

Svelato il calendario di Serie C. Nel girone A l'Atalanta U23 inizia contro l'Alcione Milano, subito Feralpisalò-Novara. Nel girone B il Milan Futuro debutta sul campo della Virtus Entella, nel C la Juve Next Gen contro l'Audace Cerignola. Tutta la Serie C 2024/25 è solo su Sky e NOW

È stato svelato oggi, a Firenze, il calendario della stagione 2024-25 della Serie C NOW. Il campionato prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Saranno tre i turni infrasettimanali e una pausa invernale fissata al 29 dicembre. Tutta la Serie C 2024/25 è solo su Sky e NOW. Di seguito la prima giornata (clicca QUI per il calendario completo).