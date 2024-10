Domenica la sfida contro la prima della classe, in settimana allenamento nel parcheggio dello stadio. Accade a Messina dove la squadra di casa, che milita nel girone C di Serie C, sfiderà il Benevento con l'intenzione di raccogliere punti nella corsa alla salvezza, obiettivo minimo del club giallorosso. Nonostante il club disponga di un impianto di tutto rispetto, il San Filippo (oggi anche Franco Scoglio) che in passato ha ospitato il Messina in Serie A, la squadra di Giacomo Modica non ha un campo di allenamento tutto per sé. O meglio, il Messina, che generalmente si allena all'Ambiente Stadium di Bisconte, è costretto a dividere spazi e orari con le altre realtà cittadine che militano in categorie dilettantistiche. Una situazione che non va giù all'allenatore, che preferirebbe un campo a disposizione per la sua squadra senza limitazioni di orario per gli accessi, così come sarebbe consono per ogni club professionistico. E allora, probabilmente un po' per provocazione, martedì scorso la squadra si è allenata nel parcheggio dello stadio (il cui terreno di gioco viene concesso solo per la rifinitura e le partite), come si evince da un video circolato sul web.