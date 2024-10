Domenica scorsa in Serie C si sono ritrovati di fronte Mimmo Di Carlo e Silvio Baldini, 17 anni dopo quel calcio nel sedere che ancora oggi tutti ricordano. Un appuntamento col passato, vinto dal Pescara dell’allenatore toscano, primo in classifica e capace di risvegliare quella magia che i tifosi vivevano ai tempi di Galeone e Zeman in panchina